В колледже «Энергия» Подмосковья прошел региональный этап конкурса «Мастер года»

26 марта автопробег флага конкурса педагогического мастерства «Мастер года» прошел в трех горокругах Московской области. Сначала флаг прибыл в подмосковный колледж «Энергия» в городе Реутов, затем торжественно отправился в структурное подразделение города Балашиха, после чего — в структурное подразделение в Богородском городском округе. Так начался соревновательный день регионального этапа конкурса «Мастер года» на базе колледжа, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В центре оборонно-промышленной подготовки реутовской «Энергии» Ирина Зыбина, преподаватель Чеховского техникума провела мастер-класс со студентами специальности «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования». Ирина Васильевна показала свое мастерство на уроке по теме «Матрицы MS Excel». В ходе практического занятия студенты освоили главные особенности работы в электронных таблицах, научились работать со сложными формулами.

В Балашихинском центре авиационной подготовки преподаватель физтех колледжа Людмила Мишура провела мастер-класс по теме «Изучение и поиск основных видов потерь в Бережливом производстве» со студентами курса по специальности «Производство и обслуживание авиационной техники». В ходе занятия обсудили новые технологии и современные особенности производства. Изюминкой урока стало изготовление Георгиевской ленты, что является символичным в Год Защитника Отечества.

В Старокупавинском центре специальной подготовки мастерство работы с курсантами продемонстрировала преподаватель Евгения Черкас из Красногорского колледжа. Она работала с обучающимися третьего курса специальности Правоохранительная деятельность по теме «Понятие, типы и виды папиллярных узоров». Во время практического занятия курсанты работали с отпечатками пальцев, готовыми дактилоскопическими картами, а также заполняли данные карты самостоятельно.

Экспертное жюри оценивали уроки мастеров педагогического искусства по специальностям: Правоохранительная деятельность — разбирали тонкости работы с отпечатками пальцев и особенности международного права; Производство и обслуживание авиационной техники — говорили о бережливом производстве и как избежать ненужных потерь; Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства — изучали, как найти отклонения в работе электрической схемы и локализовать их; Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования — работали с современными технологиями, облегчающими деятельность сотрудника на производстве.

Всего 26 марта в подмосковном колледже «Энергия» 5 конкурсантов из 3 муниципалитетов поборолись за звание «Мастер года», продемонстрировали свои лучшие педагогические достижения, опыт и мастерство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.