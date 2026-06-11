В колледжах Подмосковья откроют девять новых специальностей

Приемная кампания в 38 колледжах Подмосковья стартует 20 июня, обучение начнется в сентябре. В новом учебном году абитуриентам предложат девять новых специальностей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сейчас в колледжах региона ведется подготовка по 215 профессиям. За последние три года открыто 15 новых направлений, а в предстоящем учебном году добавятся еще девять — от систем мобильной связи до технологического сопровождения цифровой трансформации.

«В колледжах Подмосковья за последние три года появилось 15 новых специальностей — и это не случайный набор, а ответ на реальный запрос экономики региона. В новом учебном году добавляется еще девять: от систем мобильной связи до технологического сопровождения цифровой трансформации. Это именно те направления, где сегодня нужны кадры — защищенные сети, цифровая инфраструктура. Колледжи готовят специалистов в том числе и для конкретных предприятий региона», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В числе новых направлений — разработка и управление программным обеспечением, техническая эксплуатация информационных систем, системы радиосвязи и телерадиовещания, автоматика на железнодорожном транспорте, организация воздушных перевозок, транспортная безопасность, медико-профилактическое дело, фермерство и цифровая трансформация документированных сфер.

В 2025 году в Можайском техникуме начался набор на специальность «Квантовые коммуникации». Срок обучения после 9 класса составляет 2 года 10 месяцев. Студенты изучают оптику, фотонику и основы квантовых технологий, осваивают монтаж и обслуживание сетей связи.

Подготовка по профессии мастера по изготовлению и сборке оптических и оптико-электронных приборов ведется в Люберецком техникуме имени Гагарина и Подмосковном политехническом колледже. Выпускники смогут работать на высокотехнологичных производствах, связанных с точным приборостроением и фотоникой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.