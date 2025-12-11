В книжных магазинах России заметили «Конституцию для зумеров»

На полках книжных магазинов России теперь можно найти «Конституцию для зумеров» — вольный пересказ основного закона страны для молодых людей, сообщает «Царьград» .

Первый раздел «Базовый вайб страны» дает определение Российской Федерации с указанием: «все по серьезке, но без кринжа».

«Россия — это типа большой единый сервер, где все, в отличие от Fortnite (популярная игра — ред.) работает по правилам демократии, закона и уважения», — говорится в книге.

Второй раздел указывает, что ГГ (главным героем — ред.) является человек, а «Права и свободы каждого чела — это имба (обозначение чего-то очень сильного, крутого — ред.) не обсуждаются».

Парламент обозначается как «крафтер законов», правительство называется «админами», гимн — «главным треком», а президент России — «главной сигмой».

