В клубне копится яд: зеленый картофель может вызвать галлюцинации

«Сам по себе зеленый картофель безвреден. Такой цвет ему придает пигмент хлорофилл, который вырабатывается на свету. Но вместе с ним в клубне накапливается яд соланин, и именно в этом главная опасность. Если картошка позеленела, скорее всего, уровень соланина в ней высокий», — сказала Кашух.

Она отметила, что этот яд не разрушается при варке, жарке или запекании, потому что выдерживает гораздо более высокую температуру. Если сварить позеленевший картофель в мундире и съесть его целиком с кожурой, человек рискует получить опасную дозу этого токсина.

«Попав в желудок и кишечник, соланин раздражает и повреждает слизистую оболочку, может вызвать сильные боли в животе, многократную рвоту и понос, что быстро приводит к обезвоживанию. Кроме того, яд действует на нервную систему: нарушает передачу нервных импульсов, что может проявиться дрожью, спутанностью сознания, галлюцинациями. Особенно опасен токсин для детей и пожилых людей», — предупредила врач.

Кашух отметила, что спасти позеленевший картофель можно хорошо очистив его от кожуры и срезав все глазки. А вот если клубень начал гнить или потемнел хотя бы с одного бока, его лучше выбросить: если следы гниения появились на поверхности, значит, спорами плесени заражена и мякоть, даже если внешне она выглядит нормально.

Международный день картофеля отмечается ежегодно 30 мая. Картофель входит в тройку самых потребляемых продуктов в мире, его выращивают в 159 странах, а история культуры насчитывает около 8 тыс. лет. Картошка играет важнейшую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и борьбе с голодом.

