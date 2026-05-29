В клубне копится яд: зеленый картофель может вызвать галлюцинации
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Позеленевший картофель может содержать опасный токсин соланин, который способен вызвать тяжелое отравление и поражение нервной системы, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
«Сам по себе зеленый картофель безвреден. Такой цвет ему придает пигмент хлорофилл, который вырабатывается на свету. Но вместе с ним в клубне накапливается яд соланин, и именно в этом главная опасность. Если картошка позеленела, скорее всего, уровень соланина в ней высокий», — сказала Кашух.
Она отметила, что этот яд не разрушается при варке, жарке или запекании, потому что выдерживает гораздо более высокую температуру. Если сварить позеленевший картофель в мундире и съесть его целиком с кожурой, человек рискует получить опасную дозу этого токсина.
«Попав в желудок и кишечник, соланин раздражает и повреждает слизистую оболочку, может вызвать сильные боли в животе, многократную рвоту и понос, что быстро приводит к обезвоживанию. Кроме того, яд действует на нервную систему: нарушает передачу нервных импульсов, что может проявиться дрожью, спутанностью сознания, галлюцинациями. Особенно опасен токсин для детей и пожилых людей», — предупредила врач.
Кашух отметила, что спасти позеленевший картофель можно хорошо очистив его от кожуры и срезав все глазки. А вот если клубень начал гнить или потемнел хотя бы с одного бока, его лучше выбросить: если следы гниения появились на поверхности, значит, спорами плесени заражена и мякоть, даже если внешне она выглядит нормально.
Международный день картофеля отмечается ежегодно 30 мая. Картофель входит в тройку самых потребляемых продуктов в мире, его выращивают в 159 странах, а история культуры насчитывает около 8 тыс. лет. Картошка играет важнейшую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и борьбе с голодом.
