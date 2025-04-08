Красота зачастую ассоциируется с молодостью, но истринские участницы клуба «Активное долголетие» доказывают обратное — красота не знает возраста. А речь идет про недавно открытую «Школу красоты 55+» на базе клуба. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участницы встали на путь к обновлению и самосовершенствованию. Бьюти-сферу для женской половинки старшего поколения открыла дипломированный мастер в бьюти-сфере Инга Зиборова. К слову, ее опыт перешагивает отметку в 15 лет. Также она является официальным визажистом недели высокой моды в Москве. Сейчас она участвует в проекте «Миллион новых лиц», преображая женщин.

На первом занятии участницы погрузились в увлекательный мир бьюти-процедур: от базовых упражнений для лица до создания профессионального макияжа. Под чутким руководством визажиста они осваивают правильную последовательность нанесения уходовых средств, учатся подчеркивать естественную красоту и выбирать косметические продукты.

Особое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждой участнице. Мастер помогает определить тип кожи, подобрать оптимальные средства для ухода и создать неповторимый образ, подчеркивающий достоинства внешности.

Уже после первого занятия участницы преобразились до неузнаваемости. Уверенность в себе, яркая улыбка и блеск в глазах — вот главные перемены, которые замечают все вокруг.

«Знаете, я всегда стеснялась своей внешности, думала, что в моем возрасте уже поздно что-то менять. Но когда я впервые увидела себя в зеркале после макияжа… Это было не описать словами! Теперь я понимаю, что красота действительно не знает возраста. Я уверена, что эта школа — лучшее для меня открытие за последнее время. Теперь буду почаще ухаживать за собой, ну и конечно, сфера макияжа особенно стала интересна для меня. Такого раньше не было», — делится впечатлениями одна из участниц школы красоты.

Проект «Школа красоты» — только начался, а бабушки уже с нетерпением ждут следующего занятия, которое пройдет на этой неделе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.