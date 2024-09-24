В Клину живет обладатель самой большой коллекции магнитофонных катушек в России

Житель Клина — Виктор Дейбель несколько лет назад он попал в Книгу рекордов России за самую большую коллекцию магнитофонных катушек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

21 сентября — День коллекционера. Этот праздник с радостью отмечает житель Клина — Виктор Дейбель. Несколько лет назад он попал в Книгу рекордов России за самую большую коллекцию магнитофонных катушек.

Любовь к музыке и музыкальной аппаратуре стали для него и работой и увлечением. С 90-х годов Виктор Дейбель работает звукорежиссером и собирает магнитофонные катушки. Тогда эпоха катушечных магнитофонов уходила в прошлое и пополнить запасы удавалась нечасто. Да и в отличие от собирателей монет или фантиков, найти именно коллекционеров катушек для обмена интересными экземплярами было непросто.

В начале нулевых годов, когда Виктор работал в Москве на радио, он находил единомышленников через объявления в газетах, а затем стали появляться интернет-форумы любителей советской аудиотехники. Так появились друзья-коллекционеры со всего бывшего Советского Союза. Настало золотое время.

По коллекции Виктора можно наблюдать широкую географию производителей катушек во всем Советском Союзе и не только. А за некоторыми, на первый взгляд, не примечательными экземплярами скрываются уникальные истории. Рассказывает сам коллекционер:

«Эта маленькая катушка из фонотеки нашего главного сказочника и ведущего программы „Радионяня“ Николая Литвинова. Ко мне в коллекцию эта катушка попала благодаря Юрию Метелкину, создателю интернет-проекта „Старое радио“. А к нему эта катушка попала от родственников Николая Литвинова. На этой катушке была песня, где Николай Литвинов пел свою одну песню».

Сейчас в его коллекции более двух тысяч катушек, это в два раза больше чем, когда Виктор попал в Книгу рекордов России. Звукорежиссер планирует зафиксировать свой новый рекорд, правда, для этого придется перефотографировать все экземпляры коллекции, на что уйдет несколько дней.

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