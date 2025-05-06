В Клину житель деревни Спасское восстановил мемориал воинам ВОВ

Николай Долматов в сентябре обратился к Главе округа А. Д. Сокольской с инициативой помочь в благоустройстве и реконструкции памятника на собственные средства. Работы по восстановлению начались. Все сделали за две недели. 18 фамилий жителей села, которые сражались за мирное небо, навсегда увековечены здесь.

«Заменили плитку, восстановили фамилии на обелиске, покрасили элементы ограждения, высадили цветы и посеяли газонную траву. Все памятники, как я думаю, должны быть в хорошем состоянии, чтобы помнить наших героев», — сказал Николай Долматов.

Памятник в Спасском сейчас находится в идеальном состоянии. И жители села тщательно за ним ухаживают. Это не первая инициатива Николая. Мужчина помог восстановить памятник и во Владимирской области, в Собенском районе. Теперь там возведена стела, в память о героях. Николай Долматов планирует подарить новую жизнь и другим мемориалам в разных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.