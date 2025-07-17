Более 100 кг пластика сдала на переработку в Дубне жительница наукограда

В пункт приема вторсырья в Дубне жительница наукограда сдала уже более центнера пластика. Татьяна в 2020 году впервые начала разделять отходы на пищевые и неорганические, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Одни отходы Татьяна отвозила на дачу, другие сортировала дома. Для этого провела исследование — какие именно отходы принимают как вторсырье, где и в каком состоянии. В домашних условиях организовала систему контейнеров, куда стала размещать пластик разных видов. Требования простые — пластиковые бутылки и другие емкости должны быть чистыми, без следов их содержимого и без этикеток.

«Для меня оказалось удобным организовать первичную сортировку в два мусорных ведра, а на балконе расположить четыре больших контейнера для сбора пластика, объём их я уточнила опытным путем», — поделилась Татьяна.

В Дубне в пункт приёма вторсырья можно сдать не только пластик, но и макулатуру, и металлолом. Отходы бумаги, подходящие для переработки также следует разделить на фракции. Отдельно упаковать картон, писчую бумагу, книги и журналы. Заботясь об экологии, можно и немного заработать — за килограмм пластика дадут пять рублей, за килограмм газет — два.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.