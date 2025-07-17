Любовные разборки: девушка отвезла бывшего парня на помойку в Котельниках

Девушка наехала на бывшего парня и отвезла его к мусорным бакам в Котельниках

Жители Котельников стали свидетелями любовной драмы. Они увидели, как девушка «посадила» своего бывшего возлюбленного на капот авто и отвезла его в таком виде к мусорным бакам, сообщает SHOT .

Разборки парочки проходили на парковке около дома. Их хорошо было видно из окна и местные жители сняли все на видео.

В кадре запечатлено, как девушка на красной машине задела капотом своего бывшего парня, который перегородил ей дорогу. Тот сначала пытался остановить движущуюся машину, а затем забрался на нее.

В таком виде автоледи довезла экс-возлюбленного до мусорных баков. Причины такой любовной драмы до сих пор неизвестны.

Ранее в городе Бор мужчина истыкал ножом в шею и грудь знакомого, приревновав к нему свою возлюбленную. Пострадавший выжил благодаря своевременной помощи медиков.