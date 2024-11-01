В Клину завершили снос аварийного жилого дома

В поселке Туркмен городского округа Клин, на улице Центральная ликвидировали объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 87. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом общей площадью порядка 360 кв. м был построен в 1953 году. Двухэтажное здание было обследовано, по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным и включено в муниципальную адресную программу „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“. После проведения процедуры расселения жильцов было принято решение о демонтаже строения. В начале октября текущего года был выполнен снос аварийного объекта», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора.

На освободившейся территории администрацией планируется проведение работ по ее благоустройству с устройством газона.

Всего в городском округе Клин выявлено 253 объекта незавершенного строительства. На сегодня уже снесено, достроено и приведено в соответствие 182 объекта, что составляет 72% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.