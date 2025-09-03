В Клину завершили благоустройство у стелы «Город воинской доблести»

В Клину в 2025 году, в Год Защитника Отечества, провели благоустройство сквера со стелой «Город воинской доблести». Объект находится по адресу: г. Клин, ул. Карла Маркса, в районе дома № 88а. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках работ по благоустройству выполнены работы по устройству основания, уложена брусчатка площадью 2 525 кв. м, устроен газон площадью 1 652 кв. м, выполнены дорожки из отсева площадью 314 кв. м, установлено уличное освещение с энергосберегающими светильниками (18 столбов). Проведены работы по облицовке подиума самой стелы и подходов к ней из гранита. Выполнен ремонт ступеней возле стелы Воинской доблести, высажены зеленые насаждения, уложен газон. Работы завершились в среду.

Благоустройство этой территории будет продолжено и далее. На втором этапе запланирована установка ограждения, ремонт прилегающих парковок, а также установка малых архитектурных форм (лавочек и урн). Эти работы планируется выполнить до конца года.

Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», госпрограммы Московской области и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.