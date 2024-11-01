В Клину завершены объемные фасадные работы на Троицком соборе

Спектр наружных работ полностью завершен. На главной духовной жемчужине Клина провели оштукатуривание и окрас наружных стен. В том числе вставили окна по всему объему храма, над трапезной и четвериком обустроили кровлю, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Цветовая гамма принята после обсуждения художественным советом Собора. Фасад выкрасили в теплых светло-зеленых тонах. Медальоны и фронтоны Троицкого собора расписали фресками. На стенах можно увидеть икону Божией Матери „Клинская“ в окружении Собора новомучеников и исповедников Клинских и сюжеты из ветхого завета», — пояснил протоиерей, настоятель Троицкого Собора, благочинный церквей клинского округа Евгений Мальков.

Путь к возрождению святыни Клина был непростым. В советские годы храм переоборудовали в дом культуры «Импульс». В 2008 году здание передали православной церкви. Сначала оформили все документы. Постепенно святыню начали возвращать к первоначальному облику. Демонтировали надстройки советского периода, искажающие исходные очертания здания. Возвели купола, установили кресты, изготовили и смонтировали значительную часть белокаменных элементов.

Надзорные органы контролируют практически каждый шаг строителей. Дважды в месяц на объекте бывают проверки со стороны областного Минкульта и реставрационной мастерской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе начали капремонт 11 объектов, 2 из них уже открыли для жителей — это стадион «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске и спорткомплекс «Юность» в Химках.

«В следующем году завершим работы на оставшихся объектах: спорткомплекс „Орион“ в Балашихе, спорткомбинат „Строитель“ в Наро-Фоминске, стадионы „Чайка“ в Королеве, „Старт“ в Ногинске, „Гидросталь“ в Чехове, „Авангард“ в Коломне, спорткомплекс в Ступино, бассейн „Бриз“ в Дмитрове и бассейн „Чайка“ в Пересвете», — добавил Воробьев.