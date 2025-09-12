В Клину завершается строительство крупного агрокомплекса

В Клину ферма в деревне Болдыриха рассчитана на 800 дойных коров с общим поголовьем до 2 тысяч животных. Строительная готовность всех корпусов составляет порядка 80%. Работы идут по всем направлениям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Полностью завершено строительство одного животноводческого корпуса и четырех вспомогательных зданий. В ближайшее время мы планируем начать монтаж оборудования в родильном отделении и поэтапно будем переходить в другие здания. Ввод объекта намечен на начало 2026 года», — пояснил заместитель директора по строительству агрофирмы «Елгозинское» Владимир Мысин.

Агрофирма «Елгозинское» известна далеко за пределами региона. Продукцию из переработанного клинского молока можно встретить на полках крупных супермаркетов по всей России. Сырье экстра-класса также используют для детского питания. Крупный животноводческий комплекс в деревне Болдыриха — это уже второй проект аграриев. А начиналось все с фермы в деревне Тархово. Сегодня в этом хозяйстве — 600 голов. Именно здесь опробовали все инновации для будущего расширения производства.

Объем предполагаемых инвестиций составляет 3,3 миллиарда рублей. Появится дополнительно 44 рабочих места.

«Познакомилась с генеральным директором „Агрофирма „Елгозинское“. Ярослав Сметанин — невероятно увлеченный, влюбленный в свое дело человек. Он собрал вокруг себя команду единомышленников. Все вместе они реализуют очень важный для экономики, амбиционный проект, входящий в ТОП-10 Подмосковья. Этот проект реализуется с привлечением средств господдержки от Правительства Московской области. Желаю предприятию дальнейшего развития. Будем сопровождать в решении всех возникающих вопросов», — сообщила врип Главы городского округа Клин Инна Федотова. 11 сентября 2025 года она побывала на предприятии с рабочим визитом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.