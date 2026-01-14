сегодня в 17:25

В Клину выберут лучшего растопщика самоваров на фестивале 24 января

В Клину стартовал прием заявок на конкурс по растопке самоваров, который пройдет 24 января в Сестрорецком парке в рамках IX Гастрономического фестиваля «Самоварное настроение», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс по скоростной растопке самоваров состоится 24 января в Сестрорецком парке Клина. Участникам предстоит быстрее соперников вскипятить полный самовар воды, используя одинаковый набор атрибутов. К участию приглашаются все желающие старше 18 лет.

Победитель получит памятный приз. В прошлом году лучший результат составил 21 минуту. Заявки на участие принимаются по электронной почте info_klin_kultura@mail.ru с указанием ФИО, даты рождения и номера телефона. Количество мест ограничено.

Организаторы приглашают болельщиков поддержать участников. Для гостей фестиваля подготовлены конкурсы, фотозоны, угощения и концертная программа. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.