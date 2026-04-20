В Клину восстановили парк в Шевлякове после акции озеленения

Парк в поселке Шевляково городского округа Клин заметно преобразился после масштабной акции по озеленению, прошедшей в сентябре 2021 года. На территории высадили сотни деревьев и кустарников, которые за пять лет сформировали живую изгородь и новые зеленые зоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сентябре 2021 года на территории парка площадью 0,8 гектара высадили 330 деревьев и кустарников. Появились 20 саженцев рябины, 10 кленов и 300 декоративных кустов кизильника, лапчатки и спиреи. В акции приняли участие 320 человек — жители поселка, школьники и сотрудники местного предприятия.

«Посадка деревьев вместе с детьми — акция, которая воспитывает лучше всяких лекций и нотаций. Ребенок, посадивший дерево, никогда не сломает его и будет гордиться, что внес вклад в озеленение родного края. Большой патриотизм начинается с малого», — отметила депутат городского округа Клин Елена Попкова.

Парк остается главным общественным пространством Шевлякова. Здесь оборудованы детские площадки и зоны отдыха, созданы условия для прогулок жителей всех возрастов.

«Парк в Шевляково всегда был любимым местом для прогулок, но после акции 2021 года он стал еще красивее. Мы с дочкой Василисой сажали кусты кизильника, она переживала, чтобы их не затоптали. Сейчас, пять лет спустя, это уже пышная зеленая изгородь. Дочь смотрит и радуется, что наш куст таким красивым стал», — рассказала жительница поселка Анна Шибанова.

Всего за время проведения подобных акций в них приняли участие почти 30 тысяч жителей округа. На почти 900 территориях высадили более 7 тысяч деревьев и около 20 тысяч декоративных кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.