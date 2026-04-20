В Клину восстановили историческую аллею у Торговых рядов

Историческую аллею рядом с Торговыми рядами восстановили на Советской площади в Клину. Работы начались в сентябре 2023 года, на участке высадили 17 кленов и привлекли 50 участников акции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Преображение Советской площади стартовало в сентябре 2023 года. На территории площадью 600 квадратных метров высадили 17 кленов сорта «Друммонди». Деревья отличаются выносливостью, хорошо приживаются в городской среде и формируют густую крону, создавая тень для прогулок.

В акции приняли участие около 50 человек — местные жители, представители общественных организаций и сотрудники муниципальных служб.

«Посадка 17 кленов вдоль Торговых рядов — это восстановление исторической справедливости. Ранее здесь были вырублены прекрасные деревья для размещения парковки, о чем жители очень сожалели. Будем и дальше возвращать Клину славу зеленого и привлекательного для жизни города», — отметил депутат совета депутатов г. о. Клин Сергей Паршинцев.

Сегодня аллея стала украшением исторического центра, где расположены Торговые ряды — одна из главных туристических достопримечательностей города.

«Для меня как человека, который дорожит историей Клинского края, восстановление исторической аллеи — это восстановление исторического облика центральной части города. Еще 100 лет назад здесь прогуливались купцы и горожане, а тенистые клены были неотъемлемой частью облика Советской площади. Высадка кленов — это не просто очередное озеленение — мы возвращаем Клину его исторический облик», — подчеркнул житель города Юрий Волков.

Всего за время проведения подобных акций почти 30 тысяч клинчан высадили более 7 тысяч деревьев и около 20 тысяч декоративных кустарников на почти 900 территориях округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.