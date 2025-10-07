В Клину в реконструкции стадиона задействовали грейдер с системой 3D-нивелирования

В Клину продолжается реконструкция старейшего в округе стадиона «Строитель» по государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас ведутся работы по укладке подложки футбольного поля из щебня и песка. В этих работах задействовали грейдер, но не обычный, а с системой 3D-нивелирования. На данном объекте такую технику используют впервые.

«Работает он как тахеометр, измерительный прибор, c помощью которого можно получить полную картину окружающей ситуации и рельефа. Ориентируем его на местности. По Bluetooth подключается планшет, который находится в самом грейдере, сюда поступают данные, на какой высоте идет центральная лопата. На рычагах управления самой лопаты находятся кнопки. Водитель их включает, и она идет в автоматическом режиме. Где слой выше, лопата поднимается, где ниже — опускается», — пояснил производитель работ Николай Сорокин.

Система обеспечивает точность срезаемого слоя, погрешность составляет плюс-минус 5 миллиметров. Водитель следит, чтобы автоматика работала в исправном режиме, в случае чего он подкорректирует или перейдет на привычный механический режим. С работой на стадионе «Строитель» «умная техника» справилась за один день. Напомним, реконструкция проходит по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.