В городском округе Клин 20 марта прошло памятное мероприятие в рамках проекта Всероссийской партии «Единая Россия» «Парта Героя». В школе села Воздвиженское увековечили память военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга Владимира Трубицына, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

После окончания Воздвиженской школы он пошел служить в ряды ВС РФ. 29 октября 1999 года погиб при исполнении воинского долга в селе Бамут Чеченской республики. Награжден Орденом Мужества (посмертно).

Он был старшим радиотелефонистом гаубичной батареи. Обеспечивая своему подразделению связь, попал под обстрел террористов. Ему было 18 лет.

«Он всегда очень любил радиоэлектронику, занимался ею. Бывало мы с матерью купим домой радиоприемник, он за считанные часы мог его разобрать и собрать заново. Мы предлагали ему после школы поступить в институт, но он решил пойти в армию. Это был его личный выбор», — поделился воспоминаниями о сыне отец Героя Валерий.

На памятном мероприятии присутствовали одноклассники Владимира, педагоги и обучающиеся школы, депутаты местного Совета депутатов (фракция «Единая Россия»), Глава городского округа Клин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Сокольская.

«Владимир погиб под селом Бамут в Чечне. Сейчас наши мальчишки выполняют свой воинский долг под Бахмутом в ДНР. Это не просто созвучие в названии населенных пунктов нашей большой страны. Это связь времен. Это судьба русского воина, Защитника Родины — удел самых сильных мужчин нашей страны. За которых мы молимся, помогаем и чтим их память и их подвиг», — сказала Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.