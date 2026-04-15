В Клину установят 252 камеры в подъездах до конца квартала

В городском округе Клин в 2026 году дополнительно установят 252 камеры видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. Оборудование появится по адресам, определенным совместно с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас видеонаблюдение ведется в 47 подъездах МКД. В этом году камеры установят еще в 63 домах — в каждом подъезде. Адреса определили на основании справки ОМВД по г. о. Клин: оборудование разместят там, где ранее фиксировали правонарушения.

Камеры появятся в домах на улицах 50 лет Октября, 60 лет Комсомола, К. Маркса, Клинской, Центральной, а также в Высоковске, Решетникове, селе Воздвиженское, деревнях Струбково и Слобода. Больше всего устройств — 111 камер — установит управляющая компания «Жилсервис Клинский».

Системы видеонаблюдения предназначены для фиксации краж, порчи имущества, конфликтов и навалов мусора, а также для профилактики правонарушений.

«Камерам в этом году быть. Для нас важны не только комфорт, но и безопасность жителей, которую должны обеспечить управляющие компании. Эту задачу необходимо выполнить до конца третьего квартала», — подчеркнул глава г. о. Клин Василий Власов на общегородском совещании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.