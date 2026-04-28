В Клину установили пункты приема ненужных вещей для экопроекта

Жители Клина могут сдать ненужные вещи в рамках экопроекта «Благодарный шкаф». В округе уже установлены два фандомата, до конца мая появятся еще 10 точек приема, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Благодарный шкаф» направлен на снижение объема отходов и поддержку благотворительных инициатив. В настоящее время в городе установлены два фандомата — на улице Карла Маркса, дом 47 и на улице Клинской, дом 2.

До конца мая планируется открыть еще 10 пунктов приема.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов „Не просто вещь“ для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.