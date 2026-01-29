В Клину управляющая компания и жители очищают дворы от снега после снегопада

Во дворе дома №7 на улице Менделеева в Клину сотрудники управляющей компании и руководитель Станислав Гнедчик устраняют последствия сильного снегопада.

Во дворе дома №7 на улице Менделеева в Клину уборку снега организовала управляющая компания «ЖЭУ УКС 4». Для расчистки территории использовали современный трактор JCB, благодаря чему удалось расширить проезжую часть и освободить парковочные места.

К работе присоединились дворники и руководитель управляющей компании Станислав Гнедчик. Он вместе с командой ежедневно очищает снег по 10 часов. Накануне специалисты убрали дворы на улицах Победы и Большой Октябрьской, сегодня работы ведутся на Менделеева и Карла Маркса.

Двор на Менделеева был полностью очищен за несколько часов. В Клину последствия рекордного снегопада устраняют в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.