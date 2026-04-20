В Клину укрепили берег реки Дойбицы после размыва

Специалисты предприятия «Чистый город» 20 апреля укрепили берег реки Дойбицы в Клину после сигнала жителей о размыве. Работы заняли около двух недель, угрозы экологии устранены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Размыв берега заметили местные жители и обратились в администрацию. В короткие сроки был создан штаб под руководством директора муниципального предприятия «Чистый город» Дениса Ащеулова. Специалисты разработали план работ и приступили к его реализации.

«Наше предприятие закупило необходимое количество плит для организации дороги к месту проведения работ. Затем произвели отсыпку: на это потребовалось около 2000 кубометров грунта», — рассказал Денис Ащеулов.

Для укрепления берега задействовали экскаватор, погрузчик, бульдозер и три самосвала. На восстановление береговой линии ушло почти две недели.

«Жители могут не беспокоиться — береговая линия полностью восстановлена. Рисков для экологии никаких нет», — пояснил Денис Ащеулов.

По оценке специалистов, укрепленный участок выдержит весенние паводки как минимум в течение трех лет. Результаты работ проверили глава городского округа Клин Василий Власов, его заместитель Алексей Пятенков и представитель прокуратуры. Они дали положительную оценку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.