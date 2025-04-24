В Клину три территории участвуют в голосовании за лучшие объекты благоустройства

С 21 апреля по 12 июня на единой федеральной платформе Госуслуги каждый желающий, достигший 14 лет, может оставить свой голос за перезагрузку выбранной территории. И в таком опросе клинчане ежегодно принимают активное участие.

«Результатом этой работы в прошлые годы у нас стало благоустройство улицы Чайковского. В настоящее время у нас идут работы на бульваре Папивина, также в прошлом году жители активно голосовали за сквер Семейный, который у нас находится в Ломоносовском проезде. И в прошлом году мы уже начали его благоустраивать» — рассказала Марина Белехова, заместитель главы городского округа Клин.



В прошлом году в голосовании приняло участие рекордное количество россиян — более 17 млн человек. Уже завершено благоустройство свыше 4,5 тыс. пространств. В этом году в городском округе Клин проголосовать можно за один из трех скверов: в селе Воздвиженское, в поселке Нарынка и в центре города Клина.

«Традиционно волонтеры Подмосковья будут помогать жителям нашего города принять решение на голосовании за благоустройство. Ребята будут находиться в торговом центре „Ваш дом“ и в торговом центре „Дарья“. Время работы волонтеров с понедельника по воскресенье по 6 часов» — рассказал руководитель волонтерской организации «Лига молодежных инициатив» Ярослав Смоляков.

Чтобы принять участие в голосовании, вам потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Если ее нет, проголосовать можно с помощью волонтера или пройти регистрацию на единой федеральной платформе. Итоги будут доступны в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.