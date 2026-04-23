В Клину студенты провели день с главой округа

Студенты Российского государственного социального университета и участники проекта «Политзавод» 22 апреля присоединились к работе администрации городского округа Клин в рамках акции «Один день с главой». Они посетили ключевые службы и выехали на инспекцию образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию ко Дню местного самоуправления организовали активисты «Молодой гвардии Единой России». День начался с экскурсии по зданию администрации. Участникам рассказали о работе подразделений и показали Единую дежурно-диспетчерскую службу, где принимают обращения жителей и оперативно передают их профильным ведомствам.

Студенты также посетили Центр управления регионом. Им продемонстрировали работу платформы «Инцидент» и объяснили, как обращения из соцсетей, с горячих линий и портала «Добродел» поступают в единую систему. Специалисты рассказали, как с помощью аналитики выявляют проблемные зоны и принимают управленческие решения. В кабинете видеоконференций участники увидели, откуда глава округа еженедельно выходит на связь с правительством Московской области.

Во второй половине дня вместе с главой округа Василием Власовым студенты выехали в гимназию имени К. Д. Ушинского и детский сад «Звездочка», которые обновляют по госпрограмме. Участники пообщались с подрядчиками и задали вопросы о сроках и качестве работ.

«Ребята задавали вопросы подрядчикам, интересовались сроками, материалами, качеством. Особенно приятно, что у них возникло не только понимание, как устроена работа администрации, но и желание в ней участвовать. Некоторые уже выразили интерес к проекту „Политзавод“. Уверен — будущее нашего округа за такими неравнодушными и вовлеченными людьми», — отметил Василий Власов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.