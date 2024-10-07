В Клину стартовал девятый марш кремлевских курсантов

В Подмосковье акция проходит уже девятый год. Курсанты военных училищ, члены патриотических клубов повторяют марш-бросок выпускников Кремлевского военного училища, которые осенью 41-го года встали на защиту Москвы у села Ярополец под Волоколамском и два месяца держали оборону. Многие из них погибли. В выходные в д. Никольское г. о. Клин состоялось торжественное открытие «Марша кремлевских курсантов». В мероприятиях приняли участие кадеты и юнармейцы школы «РАЗВИТИЕ» г/о Клин. Участникам «Марша кремлёвских курсантов» предстоит пройти 85 км по местам боев 1941 года. Также состоится историческая реконструкция боя 2-го батальона Отдельного курсантского полка Московского Краснознамённого пехотного училища. Акция проходит по территориям городских округов Клин, Истра, Волоколамск.

Марш-бросок кремлевских курсантов длинною 85 километров от деревни Никольское в Клину до Волоколамского рубежа — легендарная страница Великой Отечественной войны, когда молодые бойцы направились отражать атаку фашистских захватчиков на Москву. Историческую реконструкцию этого события проводят с 2015 года.

Тогда в 1941 году в промозглую погоду в тяжелой обуви курсанты отправились навстречу врагу. Необходимо было остановить фашистов, ведь позади столица нашей Родины. В боях погиб каждый второй курсант. Именно под Москвой был разрушен миф о непобедимости фашистов, и начался путь к Победе в Великой Отечественной войне. Сейчас молодое поколение вновь и вновь проходит этот нелегкий путь, чтобы на себе испытать все тяготы боев за столицу. Ежегодная акция призвана чтить память о великом подвиге обороны столицы.

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