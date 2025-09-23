В Клину спортсмены собрали помощь для собачьего приюта

В минувшие выходные участники бегового сообщества «5 верст» провели благотворительную акцию «Добрый старт». В этот раз спортсмены-любители решили помочь животным из приюта «Территория добра», сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

103-ий забег проекта «5 верст» посвятили помощи «братьям нашим меньшим». Любители бега собрали все самое необходимое для подопечных приюта «Территория добра». Список опубликовали заранее. Активисты принесли на старт сухие корма, пеленки, бумажные полотенца, наполнители и лежанки для животных.

На следующий день инициативная группа проекта «5 верст» отправилась в приют «Территория добра». Волонтер благотворительной организации провела для гостей небольшую экскурсию. В приюте сейчас содержатся больше трехсот животных.

«Мы сегодня очень хорошо провели время, пообщались с замечательными животными. Все собаки очень дружелюбные. Все хотят общения. Сегодня мы внесли небольшой вклад в спасение животных. Мы погуляли с собаками. Я думаю, что они размялись, подвигались и получили позитивные эмоции», — рассказала организатор акции «Добрый старт» Елена Самойленко.

Приют живет за счет частных пожертвований и спонсорской помощи. В месяц на содержание уходит немалая сумма. Четвероногие друзья нуждаются в полноценном питании и лечении. А некоторым животным необходим постоянный медицинский уход. В этот день волонтерам из бегового сообщества удалось сделать жизнь хвостиков немного лучше. Участники акции подарили четвероногим питомцам тепло и ласку.

