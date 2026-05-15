В Клину сотрудники завода высадили более 260 деревьев

Весенний субботник прошел в Клину на территории стадиона «Строитель» и у Братской могилы советских воинов. Более 40 сотрудников завода «Напитки Вместе» высадили свыше 260 деревьев и кустарников и провели уборку муниципальной дороги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Субботник организовали сотрудники клинского пивоваренного завода «Напитки Вместе» в рамках корпоративной программы «Нам здесь жить», направленной на устойчивое развитие территорий и поддержку местных сообществ. Основные работы развернулись на стадионе «Строитель», который готовится к открытию после реконструкции. Участники высадили саженцы черемухи и спиреи, обустроили клумбу с гортензиями и красным кленом. Всего городу передали более 260 зеленых насаждений.

Также волонтеры провели озеленение и благоустройство Братской могилы советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Дополнительно они убрали мусор и сухостой на муниципальной дороге рядом с предприятием.

К акции присоединились представители муниципальной власти во главе с главой городского округа Клин Василием Власовым. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что подобные инициативы бизнеса способствуют развитию территорий и формированию комфортной городской среды. Ранее при участии сотрудников предприятия в Клину появились сиреневые посадки, аллеи в парке «Сестрорецкий», яблоневый сад на Экоострове, эколавочки и клумбы из роз и лаванды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.