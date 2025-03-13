В Клину собрали почти 40 кг корма для брошенных животных

В парке «Сестрорецкий» Клина подвели итоги акции по сбору корма для животных с тяжелой судьбой. Старт акции дал пушистый символ парка «Сестрорецкий» — парковый кот Модест 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сам Модест проживает в дирекции парка «Сестрорецкий», он лично обеспечен жильем и питанием, но понимает, что бездомным животным очень непросто. Он сам оказался в свое время бездомным и только участие сотрудников Паркового комплекса помогло ему не замерзнуть на улице зимой. Теперь он работает в парке пушистым символом и курирует помощь своим хвостатым собратьям.

За прошедшие 2 недели марта гостями парка «Сестрорецкий», волонтерами МЦ «Стекольный» и сотрудниками паркового комплекса было собрано 21 916 кг сухого и 17 575 кг влажного корма.

В четверг его передали волонтеру приюта «Мое сердце в твоих руках» Наталье Полыгалиной. У нее в приюте на сегодняшний день проживает 22 собаки и 15 кошек, которым Наталья оплачивает проживание, питание, лечение, прививки, ищет финансовых кураторов, а если повезет — новый дом и любящих хозяев.

Приют «Мое сердце в твоих руках» — давний партнер парка «Сестрорецкий». С наступлением тепла — ориентировочно в апреле этого года — тут снова возобновятся акции по пристройству пушистых хвостиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.