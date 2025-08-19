В Клину снесли площадку с незаконно установленными контейнерами морского типа

Во вторник представители министерства по содержанию территорий вместе с управлением муниципального контроля администрации городского округа Клин снова побывали с инспекцией на предприятии в Клину ООО «Мет-профит». Впервые проверяющие были здесь 30 дней назад и обнаружили десятки так называемых «морских контейнеров», размещенных с многочисленными нарушениями. На сегодняшний день ситуация в корне поменялась. ОБ этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Всего здесь было расположено 73 контейнера, они все утилизированы. Осталось 16 контейнеров. Но они полностью модернизированы. У них есть окна, дверные проемы. У некоторых спилены стенки, и они используются совершенно по другому назначению — под бытовки, под мусор. На них требования уже не распространяются», — пояснила заместитель начальника территориального отдела № 7 министерства по содержанию территорий государственного жилищного надзора МО Анна Виноградова.

В июле вышло постановление губернатора Андрея Воробьева о правилах размещения грузовых контейнеров.

Цель — устранить все площадки, где нарушается земельное законодательство. Емкости для хранения должны находиться исключительно на специальных территориях. По факту выявленных нарушений составили акт. Компании «Мет-профит» вынесли предостережение — убрать контейнеры с площадки в течение 30 дней. Что и было сделано. Параллельно муниципальный контроль обследует и другие территории.

«Работа по выявлению площадок с размещением контейнеров морского типа ведется на регулярной основе на территории городского округа Клин. Выявлено еще место складирования на улице Дурыманова. Но в ходе обследования комиссия пришла к выводу, что обнаруженные емкости не подпадают под определение грузовых контейнеров», — рассказала замначальника управления муниципального контроля и перспективного развития администрации округа Клин Юлия Цыганова.

На сегодняшний день в Подмосковье по результатам проведенных мероприятий прекращена незаконная деятельность на 24 участках. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.