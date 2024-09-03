В Клину сегодня прошла памятная акция, посвященная 20-летию трагедии в Беслане

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Клину прошел памятный митинг у Молодежного центра «Стекольный». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В митинге приняли участие депутаты Совета депутатов городского округа Клин (фракция «Единая Россия»), члены Молодой гвардии Единой России, клинские участники общественной организации «Волонтеры Подмосковья», студенты Клинского филиала РГСУ, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Матросов. Он обратился к собравшимся и особенно представителям молодежи с наказом старшего поколения.

«Беслан — это не только 20 лет неутихающей боли. Это еще и зарок — быть солидарными в борьбе с терроризмом. Мы должны быть беспощадны к врагу. Ради будущего и жизни детей этот кошмар никогда не должен больше повториться», — сказал Виктор Васильевич Матросов.

Собравшиеся на митинге выложили из свечей слова: Беслан. Помним.

Молодежи в этот день устроили просмотр художественного фильма «Золотая бронза», посвященного судьбам людей, переживших Беслан. Фильм показывает, как произошедшие много лет назад события повлияли на детей и взрослых, как они преодолевали боль и страх, искали смысл в жизни после пережитого. Он разделен на пять частей, каждая из которых рассказывает о жизни главных героев после трагедии на новом этапе их взросления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.