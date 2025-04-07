В Клину сегодня проходит первая игра областного проекта «Театральный поединок»

7 апреля в Клину проходит первая игра областного молодежного проекта «Театральный поединок». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Конкурсная программа весенней серии игр молодежного проекта «Театральный поединок» стартует 07 апреля в Клину, Видном, Обухове, Павловском Посаде, Дедовске, Пересвете, Долгопрудном, Одинцово и Краскове.

В весенней серии игр участников и гостей ждут 16 межгородских поединков, в которых примут участие 32 молодежных театральных коллектива.

В Клину в Детской школе искусств имени П. И. Чайковского (Клин, ул. Захватаева, 9а) сегодня, 07 апреля 2025 года в 15:00 встречается учебный театр «Балаганчик» (г.о. Клин) и детский театр «Искра» (городской округ Дмитров, пгт Запрудня).

В ходе поединка участникам предлагается ряд творческих заданий, которые коллективы должны выполнить максимально креативно и слаженно.

В каждой театральной команде 5 человек и группа поддержки. «В нашем театре более 100 участников — поэтому отобрать 5 лучших было невероятно сложно, но остановили выбор на участниках старшей возрастной группы, которые в будущем планируют получать профессиональное образование в сфере театра», — рассказала руководитель учебного театра «Балаганчик» Ирина Новоселова.

Клинский театр «Балаганчик» существует уже 10 лет. Он работает на базе Клинской детской школы искусств имени П. И. Чайковского, где детей обучают основам театрального мастерства и готовят полноценные театральные постановки.

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