В Клину реализуется больше 30 инвестпроектов

В городском округе Клин на стадии реализации находится 31 инвестиционный проект. Об этом сегодня речь шла на плановом совещании у главы городского округа Алены Дмитриевны Сокольской, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На инвестиционном портале Московской области размещен 31 проект по городскому округу Клин. Инвестиции за первое полугодие составили 3,07 млрд.рублей. Это проекты в самых разных отраслях экономики. Так, ООО «АСТК» приняло участие в областной программе «Земля за 1 рубль» и сейчас будет производить компоненты для стекольного производства в рамках импортозамещения. В индустриальном парке «Клин» будет создано не менее 500 рабочих мест на предприятиях 5-ти новых предприятий-резидентов. «Мясокомбинат Клинский» (группы компаний ПРОДО) готовит к запуску линию мясных деликатесов в формате «нарезка». Это предприятие готовится отметить юбилей своей работы на Клинской земле. А на клинском предприятии крупнейшего рыбопромышленного холдинга России «Норебо» готовятся к запуску линии полуфабрикатов из настоящей мурманской рыбы.

Новые инвест проекты реализуются не только на промплощадках в Клину, но и в поселениях, где они приближены к рынку трудовой силы — ООО «УнитехУпак» в д. Кононово, а «Мирапак» (пластмасса, упаковка) в районе Спас-Заулка.

На налоговом учете в городском округе Клин стоят почти 5 600 субъектов малого и среднего предпринимательства и 9 700 самозанятых граждан.

«Экономика — всему голова. С этой установкой нашего Губернатора А. Ю. Воробьева мы ведем работу с инвесторами. Важно, что новые областные программы помощи и поддержки инвесторов дают возможность развивать те сегменты рынка, где продукция раньше экспортировалась исключительно из -за рубежа, а теперь производится в нашем Подмосковье», — сказала Алена Сокольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.