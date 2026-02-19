сегодня в 12:09

В Клину рабочие очищают парки от снега после снегопада

Коммунальные службы 19 февраля приступили к уборке снега в парках Клина после снегопада. Рабочие очищают пешеходные дорожки, входные группы и мосты в Сестрорецком парке, а также зоны отдыха и лестницы.

Утром 19 февраля шесть сотрудников подрядной организации «Паркового комплекса» вышли на уборку территории парка культуры и отдыха «Сестрорецкий» на улице Мира. Они расчищают около 8 сантиметров выпавшего снега с помощью лопат и снегоочистителей.

Особое внимание уделяют пешеходным дорожкам, входам в парк и трем пешеходным мостам. Также рабочие приводят в порядок детские и общественные зоны отдыха, очищают лестницы, чтобы обеспечить безопасное передвижение посетителей.

Уборка продлится в течение дня во всех парках и скверах округа. Помимо ручного труда задействована техника — тракторы и мини-погрузчики.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.