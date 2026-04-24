В Клину проверили готовность спецтехники к пожароопасному сезону

В Клину 24 апреля комиссия с главой округа Василием Власовым провела смотр более 20 единиц спецтехники для ликвидации природных пожаров.

С 20 апреля в Подмосковье действует пожароопасный период, и в Клину уделяют особое внимание готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. На парковке у Клинской детской школы искусств специалисты осмотрели экскаваторы, автоцистерны, манипуляторы, автокраны, КамАЗы и другую технику, предназначенную для борьбы с природными пожарами.

В смотре приняли участие представители МЧС, «Водоканала», «Россетей», «Клинспаса», «Газпром теплоэнерго МО» и лесной охраны. По словам заместителя главы округа Алексея Пятенкова, в Клину подготовлено 57 единиц техники и 210 человек личного состава. Он отметил, что техника почти полностью укомплектована и готова к работе.

Тракторист Сергей Панкратов, имеющий 40-летний стаж, приехал на смотр с трактором «Джон Дир» и трехкубовой бочкой для воды. Он рассказал, что в случае пожара быстро подключает рукав к насосу и приступает к тушению возгорания на полях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.