В Клину провели встречу с семьями бойцов СВО в музее «Zа СВОих»

Традиционная встреча с семьями участников СВО прошла 26 февраля в Клину в новом музее воинской славы «Zа СВОих», открытом в конце 2025 года. В рамках мероприятия состоялся творческий вечер и передача новых экспонатов в музей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Теплые встречи» для семей военнослужащих в Клину проводят уже более трех лет. Обычно они проходят в Союзе десантников за чашкой чая с участием руководства округа и депутатов, которые принимают обращения и помогают организовать поддержку бойцов и их близких.

В этот раз мероприятие впервые состоялось в музее воинской славы клинских героев Специальной военной операции «Zа СВОих», открытом 27 декабря 2025 года.

«Наши встречи обычно проходят в Союзе десантников за чашкой чая: в гости приходят и руководители округа, местные депутаты, которые принимают просьбы, что нужно для передачи на фронт, чем помочь близким. А сегодня у нас в другом формате мероприятие, без чаепития. Здесь, в музее каждый из нас вспоминает, что для него были эти четыре года испытаний», — рассказала руководитель центра поддержки бойцов СВО и их семей г. о. Клин Наталья Кривоносова.

Во время встречи жена одного из военнослужащих передала в музей новые экспонаты — сухпайки солдат и бойцов спецназа, а также трофейную форму. Также состоялся творческий вечер: дети военнослужащих прочитали стихи, а клинский бард Виталий Ширшов, выступающий на передовой и в госпиталях, исполнил авторские песни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.