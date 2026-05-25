В Клину провели панихиду по погибшим в Старобельске

Панихиду по жертвам теракта в Старобельске провели 25 мая у Поклонного Креста Церкви Успения Пресвятой Богородицы в городском округе Клин. В акции памяти приняли участие прихожане, общественники и около 200 учеников школы «Имена Победы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Богослужение организовало Клинское благочиние. К Поклонному Кресту пришли жители округа, представители общественных организаций и почти две сотни школьников.

«Я рад, что пришли люди, пришли не только школьники, потому что мы должны об этом помнить, мы должны об этом говорить. Мы не должны об этом молчать. Потому что молчание — это оружие тех, кто нажимал спуск», — сказал председатель независимого комитета школьных инициатив школы «Имена Победы» Святослав Романов.

Ночная атака на Старобельск произошла 22 мая. Украинские дроны нанесли удар по пятиэтажному общежитию педагогического колледжа, где находились 86 человек. От прямых попаданий здание обрушилось. Погиб 21 человек, военных объектов рядом с колледжем не было.

После панихиды участники акции зажгли 21 лампадку — по числу погибших.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.