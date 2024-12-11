В Клину провели квест «Лесное дело» среди школьников

10 декабря для отрядов школьных лесничеств провели увлекательное мероприятие — практико-ориентированный квест. На сегодняшний год уже существуют отряды в девяти школах округа, и на квест съехалось более ста двадцати юных лесничих от 10 до 16 лет.

Вопросы и задания составляли не только учителя географии, экологии, биологии, ОБЖ, но и математики и экономики, которые составляли задачи по управлению лесным хозяйством.

«Даже если ребята не будут связывать свою жизнь с лесным хозяйством, им пригодятся знания, например, когда они пойдут в поход или за ягодами-грибами. Тут вопросы как правильно ориентироваться на местности, как найти воду, какие растения можно употребить в пищу, что может послужить лекарственным сырьем и так далее». — рассказал член жюри квеста, ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес», Клинского филиала Владимир Захаров.

Жюри посчитало баллы и наградило победителей и призеров. «Неделя функциональной грамотности» продолжится до 13 декабря. Уже состоялась экскурсия для школьников в Клинское лесное хозяйство, в остальные дни пройдут познавательные семинары.

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