В Клину провели день открытых дверей в МособлЕИРЦ

День открытых дверей прошел 22 мая в окружном расчетном центре МособлЕИРЦ в Клину. Жители смогли задать вопросы о начислениях за ЖКХ, тарифах и работе ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу организовали представители расчетного центра совместно с региональным оператором, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Прием провели специалисты управляющих компаний, «Экопромсервис» и «Газпромтеплоэнерго». Обратиться можно было без предварительной записи и длительного ожидания.

Жители интересовались начислениями за коммунальные услуги, тарифами на вывоз мусора и отключением горячей воды. Часть вопросов удалось решить на месте, в том числе связанные с оформлением документов.

«В прошлом году мы уже проводили подобное мероприятие, и жители отмечали, что хотели бы видеть его чаще. Некоторые вопросы, даже самые простые, по оформлению документов в Мособлгазе удавалось решить прямо на месте, и все проблемы были сняты», — пояснила начальник территориального управления МособлЕИРЦ «Клин» Татьяна Благих.

Клинское отделение МособлЕИРЦ признали лучшим по итогам прошлого года. Филиал возглавил рейтинг по ряду показателей, включая качество обслуживания клиентов.

Расчетный центр работает в округе более 10 лет — с февраля 2015 года. Специалисты обслуживают около 54 тыс. лицевых счетов.

Сейчас МособлЕИРЦ развивает электронные сервисы. С 1 июня в личном кабинете заработает услуга «Веб-консультант». Жители смогут связаться со специалистом, уточнить начисления и при необходимости скорректировать данные лицевого счета с компьютера или смартфона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.