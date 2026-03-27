В Клину проведут выездную вакцинацию животных весной 2026 года

Выездную вакцинацию кошек и собак проведут в городском округе Клин в апреле и мае 2026 года. В Клину и Высоковске прививки сделают с 13 по 15 апреля, в сельских населенных пунктах — с 16 апреля по 6 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вакцинация домашних животных традиционно проходит в округе в весенние месяцы. В этом году мобильные пункты будут работать более чем в 100 селах и деревнях. Предварительный график опубликован в городских группах и чатах.

Ветеринары подчеркивают необходимость обязательной прививки для снижения риска заражения бешенством. Это опасное инфекционное заболевание представляет угрозу как для животных, так и для людей.

Вакцина формирует активный иммунитет, который сохраняется в течение года. Прививка позволяет либо полностью избежать заболевания, либо перенести его в легкой форме. Специалисты рекомендуют особенно внимательно отнестись к вакцинации перед поездками на дачу, где возможен контакт с дикими животными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.