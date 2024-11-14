В Клину проведут модернизацию стелы «Город воинской доблести»

Планируется создать современное и благоустроенное пространство, завершив работы к 2025 году — в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Модернизация призвана подчеркнуть значимость этого исторического места и обеспечить жителям комфортное пространство для отдыха и памятных мероприятий.

По мнению многих историков, именно на Клинской земле в 1941 году немецкие войска впервые встретили решительный отпор, который стал поворотным моментом в битве за Москву. Здесь советские войска смогли остановить и отбросить фашистов от столицы, что стало важным вкладом в оборону Москвы и будущую победу в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.