В Клину прошли Всероссийские антитеррористические учения

По легенде, террорист под видом родителя ученика проник в здание с оружием и взрывным устройством. Охранник подал сигнал тревоги для спецслужб и персонала школы. Следуя инструкциям, сотрудники образовательно учреждения заперлись в помещениях, а после организованно эвакуировались. Прибывшие сотрудники Росгвардии захватили злоумышленника. Следом в школу зашли кинологи, которые и обнаружили взрывное устройство. Далее — время для взрывотехников.

В Управлении образования считают — действия сотрудников школы были выверены и отработаны.

«Педагогический и обслуживающий персонал школы продемонстрировал действия при отработке учений с положительной стороны. Сказывается отработка сценариев, сработали согласно инструкции», — сказал Юрий Викулин, заместитель начальника Управления образования г. о. Клин.

В ходе учений проверялась слаженность работы полиции и МЧС. Так как отработка действий проводились в дни каникул, в школе присутствовали только педагоги и обслуживающий персонал.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.



«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.