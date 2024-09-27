В Клину прошли мероприятия областной акции «День в лесу»

В Клину прошли мероприятия областной акции по высадке зеленых насаждений. Глава округа Алена Дмитриевна Сокольская с командой единомышленников, депутатов и активистов выбрала для работы очень непростую территорию в районе Ж/Д станции «Клин», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы по комплексному благоустройству территории в районе ул. К.Маркса, д. 8а начались еще летом. Сделали планировку территории, проложили тротуары, устроили парковку, организовали игровое пространство, установили современную контейнерную площадку.

И только наведя здесь чистоту и порядок, приступили к обновлению зеленых насаждений. Сегодня здесь высадили порядка 140 кустарников и 30 деревьев благородных сортов — краснолистных кленов и лип. Вместе с Главой округа работали депутаты фракции «Единая Россия», представители общественных организаций и очень небольшое число жителей окрестных домов, которых Глава округа поблагодарила за неравнодушие и желание не на словах, а на деле участвовать в жизни своей придомовой территории.

«Очень непростая территория — жилые дома, построенные в 50-х годах. Плюс Привокзальная площадь, которая порядка 20 лет назад утратила свой исторический облик и уникальный колорит, будучи плотно застроена торговыми центрами в стилистике бетон-металл-стекло. Плюс примыкание полосы отвода железной дороги. И тут живут люди. Здесь растут дети. Мы очень рады, что получилось зайти сюда комплексными работами. Наше правило в городе все знают: на месте одного удаленного старого дерева мы высаживаем не менее 2-х, а если территория позволяет, то и 3х деревьев. Растительность в городее не должна носить хаотичный характер. За растениями нужно ухаживать. Экология среды обитания и экология глаза здесь единое целое», — сказала Алена Сокольская.

Этой осенью в городском округе Клин будут проводиться высадки зеленых насаждений на почти 20 крупных дворовых территориях и общественных пространствах. Это будут рябины, клены, липы, яблони, сирень, жасмин, кизильник, лапчатка, спирея и пузереплодник. Специалисты дендрологи проследят, как новые посадки перезимуют. При необходимости по весне поведут компенсационную высадку растений.

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