В Клину прошла встреча с жителями в формате выездной администрации

Выездная адмниистрация в Клину прошла на дворовой территории по адресу: г. Клин, дом № 8 корп. 3 на ул. 60 лет Комсомола. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основной темой встречи стало взаимодействие с управляющей компанией. Недавно здесь, в соответствии с решением общего собрания собственников, сменилась управляющая организация. На смену УК⠀"Олимп» пришла УК «Жэу-7 Клин», работу которой по качеству содержания и обслуживания дома жители оценили самым положительным образом.

В ходе встречи жители также обратились с пожеланиями по установке во дворе спортивных элементов, проведению дополнительного озеленения, монтажу козырьков над входными группами подъездов, а также ограничению скоростного режима движения автотранспорта рядом с жилыми домами. Все вопросы администрацией го Клин совместно с УК были взяты в работу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.