В Клину прошла православная гостиная для семей участников СВО

При поддержке регионального координатора федерального партийного проекта «Женское движение „Единой России“, уполномоченного по правам ребенка Московской области Ксении Мишоновой и секретаря клинского отделения партии „Единая Россия“, главы округа Алены Сокольской, в городском округе Клин прошла Православная гостиная, в которой принялиучастие более 40 женщин: жен, матерей, сестер военнослужащих, передает пресс-служба партии.

Ко встрече также присоединились представители государственного фонда «Защитники Отечества», духовенства, создатели выставочного проекта «Русская Атлантида».

В селе Спас-Заулок участники православной гостиной посетили мемориальный комплекс, где была отслужена заупокойная лития, побывали на экскурсии в Преображенском храме, посетили пленэрно-выставочный проект «Русская Атлантида».

«Наши встречи с семьями участников СВО в формате православных гостиных стали уже доброй традицией. Когда мы только запускали этот проект, было принято решение, что храм — это лучшее место, где можно встретиться, поговорить о жизни, о смерти, задать вопросы. Это лучшая возможность дотянуться до каждой семьи, поддержать, утешить, обсудить волнующие вопросы — чаще это проблемы с оформлением выплат и льгот. Теперь перед нами стоит новая задача — помощь ребятам, которые возвращаются в привычную жизнь, возвращаются другими — и им, и их родным, невероятно тяжело. Поддержать семьи в этот период очень важно», — сказала Ксения Мишонова.

Как отметила Алена Сокольская, встречи в формате православной гостиной помогают не только решать вопросы семей защитников старны, но и пережить непростые моменты, связанные с потерей близких людей.

«Чтобы знать досконально и иметь возможность помочь в решении проблем наших Героев и их родных, Ксенией Мишоновой был инициирован этот проект. Сегодня среди нас есть те, кто потерял своих отцов, мужей сыновей, есть те, кто ждут своих защитников дома. Мы здесь для того, чтобы услышать их вопросы, помочь, пережить это непростое время вместе», — отметила Сокольская.

Благочинный Клинского округа — отец Евгений Мальков подчеркнул, что церковь принимает активное содействие в помощи и поддержке близких и родных военнослужащих.

«Мы не понаслышке знаем и видим проблемы семей участников специальной военной операции. Для нас важно услышать тех людей, которые нуждаются впомощи. Церковь не является универсальным решением всех проблем, однако, если нужна беседа или какая-либо помощь, такая поддержка должна быть», —отметил Евгений Мальков.

Православная гостиная состоялась в 29-й раз. На этой встрече участники обсудили меры поддержки семей военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, вопросы реабилитации и волонтерские проекты, направленные на помощь семьям и близким военнослужащих. Особое внимание было уделено созданию новых инициатив, способствующих улучшению качества жизни этих семей и обеспечению им необходимой поддержки в трудные времена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.