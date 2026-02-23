В Клину прошел торжественный митинг с возложением цветов к Вечному огню

В начале с приветственным словом обратился глава округа Василий Власов. После стихов все почтили память погибших воинов минутой молчания. Завершили встречу возложением красных роз и гвоздик к Вечному огню. Главное — двух юных патриотов посвятили в местное военно-патриотическое объединение «Голубые береты». С автоматами в руках и перед единомышленниками они приняли присягу.

Одним из участников стал ветеран боевых действий Денис Сорокин. В 1999 году он пошел в армию в ВДВ, о которых всегда мечтал. Тогда ему было 20 лет. Попал в Псковскую дивизию, одну из самых мощных в стране. Прослужил чуть меньше года, и как раз началась вторая чеченская кампания. По просьбе командования они отправились в Дагестан, в район боевых действий, чтобы помочь стране.

Он отметил, что было сложно, особенно молодым в 19-20-летнем возрасте. Но командир роты и братство бойцов сделали их закаленными, научили держаться вместе и верить друг в друга. Этот дух, воспитанный в части, помог им пройти через испытания. Ветеран награжден медалью Жукова.

Сейчас Денис активист Союза десантников города. Его главная мечта сейчас — мир для страны и спокойствие для наших людей. Также он пожелал всем военнослужащим, которые сейчас отстаивают интересы нашей Родины на южных рубежах, — не падать духом, помнить, что они всегда готовы помочь, и верить в победу. Главное — помнить, что мы вместе и сила у нас в братстве и единстве.

