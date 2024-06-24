В Клину прошел мастер-класс по игре на гитаре для учащихся музыкальных школ

23 июня в музыкальном мемориальном музее-заповеднике имени П. И. Чайковского в Клину состоялся мастер-класс по специальности классическая гитара для учащихся подмосковных музыкальных колледжей и учащихся школ искусств. Мероприятие прошло в рамках X Международного фестиваля искусств им. П. И. Чайковского, рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Занятие провел доцент Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент Московского педагогического государственного университета Дмитрий Мурин. В мастер-классе приняли участие учащиеся и студенты музыкальных образовательных учреждений Подмосковья Пелагия Серажетдинова из ДШИ им. Ю. А. Розума г. о. Щелково; Полина Кузнецова из ДШИ им. Ю. А. Розума г. о. Щелково; Дмитрий Пчелинцев из Солнечногорской ДШИ г. о. Солнечногорск; София Андреева из МОМК им. С. С. Прокофьева г. о. Пушкинский; Мария Карпова из МОМК им. С. С. Прокофьева г. о. Пушкинский; Галина Ковган из Клинской ДШИ им П. И. Чайковского г. о. Клин.

Фестиваль искусств имени П. И. Чайковского в Клину проводится уже в десятый раз. Каждый раз мероприятие собирает тысячи зрителей. Участниками фестиваля в разные годы становились лучшие музыканты и артисты России и мира. Среди них такие, как Ильдар Абдразаков, Дмитрий Бертман, Хибла Гирдзмава, Олег Меньшиков, Игорь Петренко, Аристарх Ливанов, Евгений Миронов, Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева, солисты театра «Геликон-Опера», Большой Джазовый оркестр Петра Востокова и другие.

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