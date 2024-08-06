В Клину прошел фестиваль мото и автокультуры

На фестивале была представлены большая выставка кастомных машин и мотоциклов, существующих в единственном экземпляре, музыкальная и танцевальная программа от московских клубов Alligators, Mosvegas, 50-х Moscow Dancing Rebels, трюковое шоу от Дарьи Харченко — единственной в России девушки-стантрайдера, световое мото-шоу от мастерской L.B.M., особая зона от Клинских фермеров, где можно было и продегустировать и купить натуральную продукцию пасеки «Золино», «Красная слобода» (молочная продукция, сыры, годы), много мерча и сувениров по художественному и дизайнерскому АРТу, конкурсы с призами, тату-студия и барбершоп под открытым небом.

А главное — это фестиваль выходного дня. В Клин многие приехали на весь день — со своими автодомами и палатками, с расположением в гостиницах и глэмпингах городского округа Клин, где места бронировались заранее.

Напомним, в Клину разработана программа «12 месяцев — 12 фестивалей», в рамках которой каждый месяц в Клину проводится тот ил иной фестиваль — гастрономический, музыкальный, танцевальный, познавательный и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.