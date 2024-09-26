В Клину пройдет Всероссийский открытый фестиваль семейных любительских театров

Завершается прием заявок на участие во Всероссийском открытом фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Он пройдет с 11 по 13 октября в Клину на площадке молодежного центра «Стекольный» по адресу: г. Клин, ул. Литейная, д. 23А. Прием заявок на участие открыт до 30 сентября, после чего Оргкомитет проведет отбор. На участие в фестивале уже заявились 8 коллективов.

Фестиваль проводится не впервые и ставит своей целью воспитание высоких нравственных идеалов, основанных на семейных традициях. Принять участие в нем могут как домашние семейные театры, так и театральные коллективы из интернатов, детских домов и школ.

В программу допускаются драматические, музыкальные, фольклорные и кукольные постановки, продолжительность которых не превышает 15 минут. Каждый коллектив может представить только один спектакль. В 2022 году клинский семейный театр «Семечки» участвовал в фестивале со спектаклем «Военная тайна» по повести А. П. Гайдара и стал его лауреатом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.