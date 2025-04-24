В Клину пройдет Всероссийская акция «Вода России»

Клин в 2025 году снова присоединяется ко Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

26 апреля в 10:00 состоится первый этап акции «Вода России» на территории городского округа Клин, в рамках которого будут проведены работы по санитарной очистке береговой зоны реки Сестра в микрорайоне Майданово.

Место сбора: городской округ Клин, г. Клин, перед мостом на Майданово. Координаты точки начала мероприятия: 56.344373, 36.715035.

Инвентарь и перчатки будут выданы на месте. С собой необходимо взять удобную обувь, лучше — резиновые сапоги.

Акция проводится по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Присоединиться к участию во Всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов водных объектов от мусора могут все желающие.

Река Сестра в Клину, на берегах которой пройдет акция, вошла в 2024 году в Губернаторскую программу очистки малых рек Подмосковья. Это программа двухгодичная, все ее мероприятия будут завершены в декабре 2025 года. Река Сестра в границах всей городской черты, а это почти 10 километров, очищается как в части береговой линии, так и водной глади. Река очищается от мусора, сорной растительности, иловых отложений дна. Работы ведутся подрядной организацией под контролем Министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.