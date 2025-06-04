В Клину пройдет фестиваль в честь архитектора Николая Львова

В урочище Теплое Клинского городского округа 7 июня состоится большой праздник, посвященный одной из самых неординарных личностей XVIII века — архитектору, ученому, поэту, инженеру и изобретателю, которого еще при жизни называли «русским Леонардо» — Николаю Львову. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль состоится возле одного из архитектурных шедевров, созданных Львовым — Знаменской церкви в Теплом.

Из экспозиции можно будет узнать, как Львов построил замок из обыкновенной земли, какое влияние его творчество оказало на Державина и Пушкина, за что современники прозвали его «гением вкуса» и много других удивительных фактов из его биографии.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, на которых гостям раскроют секреты работы с белым камнем, плотницкого дела и гончарного ремесла, а детей ждут веселые занятия — украшение пряников, лепка из пластилина и многое другое. Также можно будет прокатиться на лошадях и попробовать бесплатные блюда из полевой кухни.

На сцене выступят фолк- и рок-исполнители группы «Каша» и «Млада», прозвучат джазовые хиты в исполнении группы «TatoolN Band».

В течение всего времени работы фестиваля от железнодорожного вокзала города Клина до места проведения мероприятия будут курсировать автобусы.

Организатор фестиваля — Благотворительный фонд имени Н. А. Львова при поддержке Администрации Клинского городского округа.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 18:00 по адресу: г. о. Клин, урочище Теплое вблизи деревни Васильевское-Соймоново.

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